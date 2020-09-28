Умер известный российский фотограф

28.09.2020, 21:23, Разное

В Москве в возрасте 81 года ушел из жизни фотограф Владимир Мусаэльян, передает “Царьград”. Он известен благодаря снимкам советских политических деятелей. В частности, на протяжении 14 лет Мусаэльян служил персональным фотографом Брежнева. Есть в его портфолио также снимки Андропова и Горбачева.

Фотограф не ограничивался жанром портретов и снимал также репортажи. В частности, большая роль в его творчестве была посвящена советской космической программе.