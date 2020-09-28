Ученые рассказали, как избавиться от остеоартрита

28.09.2020, 21:17, Разное

Специалисты рассказали о способе, который поможет излечиться от остеоартрита. Результаты исследования опубликовали в издании Nutrients.

Остеоартрит считается самым распространенным видом артрита. Эта хроническая болезнь поражает сустав, суставную сумку, суставной хрящ, мышцы, кости и связки. Американские эксперты заявляют, что люди, которые хотят излечиться от остеоартрита должны включить в свой рацион питания чернику. Они объясняют, что целебный эффект ягоды связан с высоким содержанием в ней полифенолов, которые обладают мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Ученые провели исследование, в котором участвовало 63 человека от 45 до 79 лет. Они установили, что у испытуемых, съедавших 40 грамм цельного порошка черники в день, заметно уменьшилась скованность и боль в суставах. Также ягода защищает людей от болезней сердца, диабета, помогает снизить артериальное давление и уровень холестерина, укрепляет иммунную систему.