Мнение: Россия больше не самая холодная, пшеничное доминирование и успехи Макдоналдса

28.09.2020, 21:15, Разное

1. Запад покусился на святое − на рекорд России как самой холодной страны мира. Учёные из Дании и США раскопали тридцатилетней давности записи о путешествии на самую высокую точку Гренландии:

https://nplus1.ru/news/2020/09/23/greenland-temperature-as-Northern-hemisphere-recor

Рекордно низкой температурой воздуха в северном полушарии метеорологи считают −67,8 градусов Цельсия. До такой отметки она опускалась на метеостанциях в Верхоянске в феврале 1892 года и в Оймяконе в январе 1933 года. Мировой рекорд холода принадлежит Антарктиде: 21 июля 1983 года на станции «Восток» зафиксировали температуру −89,2 градуса Цельсия.

Однако теперь появились все основания пересмотреть рекорд низких температур для северного полушария. Сотрудники Архива данных об экстремальных метеорологических и климатических явлениях обнаружили записи наблюдений автоматической метеостанции в Клинке (место на высоте 3105 метров неподалеку от топографической вершины Гренландского щита), которая работала там с 1991 по 1994 годы в рамках проекта Greenland Ice Sheet Project. 22 декабря 1991 года на высоте 2,0-2,2 метра над уровнем снежного покрова она зарегистрировала температуру воздуха −69,6 градусов Цельсия.

Сейчас Всемирная метеорологическая организация проверяет сразу два климатических рекорда, связанных с нашей страной: самый северный природный пожар в истории (он произошел всего в 50 километрах к югу от Северного ледовитого океана) и рекордно высокую температуру, когда-либо наблюдавшуюся за Полярным кругом (она была зафиксирована летом 2020 года в Верхоянске и составила +38 градусов Цельсия).

Что дальше? Найдут архивы, согласно которым Антарктиду открыли не россияне, Гагарин в космосе был не первым, а таблицу Менделеева во сне увидел кто-то совсем другой?

2. Теплеющая Россия продолжает тем временем наращивать свою аграрную мощь:

https://lenta.ru/news/2020/09/23/dominatrix/

России предрекли глобальное доминирование на рынке пшеницы после того, как Алжир, являющийся третьим по величине импортером зерна в мире, решил начать закупать крупные партии российского сырья. Об этом пишет Блумберг.

Алжир ранее импортировал из России только небольшие объемы пшеницы, поскольку российское зерно не подходило по качеству. Однако в сентябре этого года страна решила смягчить условия поставок и разрешить завоз сырья из Черноморского региона.

Алжир стал вторым за последнее время крупным покупателем пшеницы, который открыл свой рынок для России. В начале года российская сторона начала поставлять зерно другому крупному импортеру — Саудовской Аравии. Кроме того, в последние годы Россия нарастила экспорт в страны от Турции до Бразилии, от Вьетнама до Танзании. В настоящее время российское сырье покупают более 100 стран мира.

Несколько лет назад было принято смеяться над термином «сельскохозяйственная сверхдержава». Но в отношении России этот термин вполне может оказаться правдой, если наше сельское хозяйство будет продолжать развиваться в том же духе. Что касается рынков сбыта, то пока население мира растёт, они у нас будут.

3. Вышел отчёт о глубине внедрения американского Макдоналдса в Россию:

https://lenta.ru/news/2020/09/23/macdonalds_invest/

За 30 лет «Макдоналдс» инвестировал в российскую экономику больше 2,5 миллиардов долларов. Компания входит в число крупнейших работодателей и обеспечивает свыше 100 тысяч рабочих мест на предприятиях поставщиков и в самой сети. С 1990 года рестораны «Макдоналдс» посетили более 6 миллиардов человек. Об этом говорится в исследовании о вкладе компании в экономику и социальную сферу России, проведенного экспертами Лаборатории экономико-социологических исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

Согласно данным исследования, «Макдоналдс» является крупнейшим предприятием сферы общественного питания России и в 2018 году занимает около 7 процентов ресторанного рынка.

Инвестиции и рабочие места, положим, это весьма неплохо – даже при всей сомнительности жирогенного фастфудного меню. Однако целых 7% на ресторанном рынке России? Да ещё и с учётом того, что это далеко не единственная сеть фастфуда в стране? Звучит угрожающе.

Когда-то, 30 лет назад, Макдоналдс действительно задавал новые стандарты общепиту, который на тот момент в стране фактически отсутствовал, находился на пещерном уровне.

Сегодня массовый фастфуд превращается в машину по американизации россиян – причём не в духовном и не в гражданско-политическом, а вполне себе в физическом смысле.