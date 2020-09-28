 

Армения ограничила выезд из страны мужчин призывного возраста

28.09.2020, 21:10, Новости дня

Власти Армении из-за боевых действий с Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. Об этом “Sputnik Армения” сообщили в Комитете гражданской авиации страны.

Мужчины в этой возрастной категории смогут покинуть республику только с письменного разрешения военкоматов, пояснили в комитете.

В ведомстве отметили, что в соответствии с решением правительства мужчины до 55 лет подлежат призыву.

12 июля в районе границы Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, 13 июля конфликт продолжился. Минобороны Азербайджана проинформировало, что азербайджанские войска уничтожили опорный пункт на территории Армении, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу. В то же время минобороны Армении сообщило о “провокационных действиях” азербайджанской стороны. В Баку заявили о 12 погибших в ходе боев в Товузском районе, среди них – генерал-майор Полад Хашимов. Со стороны армянской армии погибших четверо.

27 сентября боевые действия в Нагорном Карабахе продолжились. МИД Армении сообщил об обстреле мирных населенных пунктов, минобороны Азербайджана обвинило Ереван в “масштабной провокации” и обстреле позиций азербайджанской армии. Баку заявил о погибших и раненых мирных жителях в результате обстрела со стороны Армении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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