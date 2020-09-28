В киевском метро под колесами поезда погиб человек

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28.09.2020, 21:10, Новости дня

В Киеве зацепер попал под поезд метро, из-за этого движения подземки ограничено. Об этом сообщила пресс-служба метро в Facebook.

“Зеленая линия. Поезда курсируют от станции “Сырец” до станции “Выдубичи”, а также от станции “Славутич” до станции “Красный хутор”. По предварительной информации зацепер попал под поезд. На месте работает аварийная бригада, медики и правоохранители”, – говорится в сообщении.

Позже в пресс-службе уточнили, что упавший на рельсы человек погиб, его личность устанавливают правоохранители. Движение поездов восстановили.

UPD.Увага! Зелена лінія!Рух відновлено у звичайному режимі. Випадок летальний. Особу встановлюють…

Posted by КП "Київський метрополітен" on Esmaspäev, 28. September 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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