В киевском метро под колесами поезда погиб человек
28.09.2020, 21:10, Новости дня
В Киеве зацепер попал под поезд метро, из-за этого движения подземки ограничено. Об этом сообщила пресс-служба метро в Facebook.
“Зеленая линия. Поезда курсируют от станции “Сырец” до станции “Выдубичи”, а также от станции “Славутич” до станции “Красный хутор”. По предварительной информации зацепер попал под поезд. На месте работает аварийная бригада, медики и правоохранители”, – говорится в сообщении.
Позже в пресс-службе уточнили, что упавший на рельсы человек погиб, его личность устанавливают правоохранители. Движение поездов восстановили.
UPD.Увага! Зелена лінія!Рух відновлено у звичайному режимі. Випадок летальний. Особу встановлюють…
Posted by КП "Київський метрополітен" on Esmaspäev, 28. September 2020
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