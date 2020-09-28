 

“Скоро буду”. С беглого экс-главы райадминистрации Харькова Мусеева окончательно сняли подозрение в госизмене

28.09.2020, 21:10, Новости дня

28 сентября Харьковский апелляционный суд подтвердил отмену подозрения в государственной измене для скрывающегося в России бывшего главы Холодногорской районной администрации Харькова Максима Мусеева.

Об этом Общественному сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

По его словам, апелляционный суд оставил в силе решение Киевского райсуда Харькова, который 21 мая 2019 года отменил подозрение Мусеева в госизмене.

В прокуратуре отметили, что касационного обжалования не предусмотрено.

В Facebook Мусеева спросили, когда он вернется домой.

“Скоро буду”, – ответил экс-глава Холодногорской РГА.

3 октября 2018 года в Службе безопасности Украины заявили, что глава районной в Харькове администрации создавал альтернативные организации ветеранов АТО, которые вместо помощи бойцам занимались сбором информации военного и мобилизационного характера. Потом информация передавалась российской стороне. Чиновнику объявили подозрение в госизмене.

Мусеев подтвердил, что речь идет о нем. По его мнению, правоохранительные органы “отрабатывают политический заказ по устранению оппонентов”.

СМИ писали, что глава райадминистрации еще в сентябре выехал в Россию и что у него есть российский паспорт.

12 октября мэр Харькова Геннадий Кернес отстранил Мусеева от должности на время проведения следственных действий, но заявил, что не верит в его измену.

26 декабря Кернес сообщил, что уволил Мусеева с должности главы Холодногорской райадминистрации Харькова.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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