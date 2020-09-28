Планировал обстрелять автомобиль из засады. В Киевской области предотвратили убийство бизнесмена

28.09.2020, 21:10, Новости дня

Служба безопасности Украины задержала в Киевской области лидера организованной преступной группировки во время попытки убийства бизнесмена. Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба СБУ.

По версии следствия, ранее судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений уроженец одной из стран Ближнего Востока организовал вооруженную группу. Злоумышленники пытались ограбить и убить одного из предпринимателей Киева.

“Для этого лидер банды планировал ночью из засады обстрелять автомобиль бизнесмена, в котором он перевозил $200 тыс. и завладеть наличными. Для предупреждения преступления сотрудники СБУ совместно со спецподразделением полиции КОРД отбили нападение и задержали главаря группировки, который оказал активное сопротивление”, – отмечено в сообщении.

Во время обысков по месту жительства участников группировки правоохранители изъяли взрывчатку, огнестрельное и холодное оружие.

Задержанному собираются сообщить о подозрении по ч. 1 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.