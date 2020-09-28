 

Франция назвала условие визита Макрона в Россию

28.09.2020, 21:08, Новости дня

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет с визитом в Россию, как только позволят санитарные условия, сообщил глава комиссии французского Сената по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.

«Я думаю, да (приедет в Россию – прим. ВЗГЛЯД). Как только санитарные условия позволят», – сказал Камбон в интервью «Коммерсанту».

Камбон выразил надежду, что будет сопровождать президента Франции в качестве главы комиссии по международным делам и обороне Сената. «Это станет хорошим сигналом для моих коллег в Москве», – отметил сенатор.

В конце июня Макрон в ходе видеоконференции с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что хотел бы приехать с официальным визитом в Россию в конце лета, если позволит эпидемиологическая ситуация. Однако с тех пор новой информации на этот счет не появлялось.



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