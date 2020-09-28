 

Экстренное заседание Совбеза ООН созвано по ситуации в Карабахе

28.09.2020, 21:08, Новости дня

Совет Безопасности ООН намерен провести закрытую экстренную встречу для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе, сообщил источник в организации.

«Скорее всего, обсуждение пройдет во вторник в ходе консультаций в закрытом формате», – сообщил источник ТАСС.

Отмечается, что встречу инициировал ряд европейских стран. Ожидается, что в консультациях примут участие только дипломаты 15 стран Совбеза без представителей сторон конфликта.

Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан со своей стороны объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики.

Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. РФ призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.



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