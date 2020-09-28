Астрономы: В октябре Марс можно увидеть невооруженным глазом

28.09.2020, 20:53, Разное

Астрономы сообщили, что в середине октября Марс можно рассмотреть на ночном небе невооружённым глазом. Планета приблизится к Земле на расстояние 62,5 млн километров и станет с Солнцем в одну линию.

Подобное явление называется противостоянием, когда какая-нибудь планета выстраивается с Землёй и Солнцем в одну линию, что значительно повышает освещённость небесного тела и, как следствие, его видимость. Для любителей наблюдать за звёздами период с 11 по 17 октября откроет дополнительную возможностью любоваться Марсом. В эти дни его можно рассмотреть в южном направлении возле созвездия Рыб. Отличить необходимую планету от других поможет красноватое свечение. Обладателям мощных телескопов повезёт вдвойне, так как они смогут наблюдать горные массивы на поверхности Марса, а также облака и два спутника: Деймос и Фобос.

Эксперты также обратили внимание на то, что на период с 11 по 17 октября выпадает пик Орионидов. Этот метеоритный поток не такой плотный как Персеиды, но его скорость заметно выше. Таким образом на небосклоне ожидается от 10 до 15 метеоритов в час. Также в это время Луна не помешает наблюдать за Марсом или Орионидами.