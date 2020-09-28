Ученые: Материнские микробы формируют мозг детям

28.09.2020, 20:53, Разное

Американские специалисты узнали, как микрофлора кишечника оказывает влияние на образование мозга эмбриона. Информация исследования опубликована в издании Nature.

Исследователи проводили наблюдения за беременными грызунами, интересуясь развитием мозга плода. Отдельные самки жили без кишечных микробов, а у других особей микроорганизмы убрали антибиотиками. Как выяснилось, у мышат, появившихся на свет от матерей без микробов, нейроны таламуса отращивают короткие отростки-аксоны. В таламус поступают сигналы органов чувств, далее они раздаются по отделам мозга. Сигнал проходит по аксону и если тот очень короткий, то у мозга появятся затруднения с обрабатыванием сенсорной информации.

Также сообщается, что дети безмикробных самок не столь восприимчивы к касаниям. Им нужно больше времени для понимания, что к лапе что-то приклеилось. Если в период вынашивания самкам давали бактерии клостридий – обычных обитателей кишечника, у мышат подобных проблем не возникало. Эксперты полагают, что именно бактерии оказывали влияние на мозг эмбриона. Специалисты теперь планируют применить знания к людям, но пока рано говорить о каких либо рекомендациях, так как должны закончиться клинические испытания.