Где провести отпуск: 7 самых живописных мест Дубая

28.09.2020, 20:50, Разное

Дубай – оживленный город с гипнотизирующими эклектическими небоскребами, традиционными базарами и райскими пляжами. Это эмират, способный завоевать сердце каждого и сделать первое путешествие после самоизоляции поистине особенным. Дубай уже открыл свои двери для туристов из других стран и предпринял все необходимые меры для обеспечения безопасности здоровья путешественников, гарантируя комфортный отдых без переживаний. Рассказываем про уникальные “инстаграмные” места этого города, которые стоит обязательно посетить, когда придет время отпуска!



Бурдж-Халифа

Настоящее сокровище Дубая, популярное среди любителей архитектуры, фотографии и просто любопытных туристов – это, без сомнения, Бурдж-Халифа, самое высокое здание в мире. С высоты более 800 метров открываются невероятные виды на город и окружающую его пустыню. Самые завораживающие снимки получаются на восходе, когда этот футуристический город пронизывают первые лучи солнца, а стеклянная смотровая площадка окрашивается во все оттенки оранжевого и красного. В утренние часы у вас будет возможность сделать чистые панорамные снимки, так как в это время здесь меньше всего туристов. Тем не менее, посещение Бурдж-Халифа вечером тоже имеет свои плюсы. В позднее время суток гости небоскреба могут полюбоваться на шоу поющих и танцующих фонтанов Дубая.

Фотосовет: чтобы снять шоу фонтанов с высоты птичьего полета, планируйте посещение Бурдж-Халифа с учетом времени его программы. Один водный танец длится около пяти минут и идет каждые полчаса, с 18:00 до 23:00.

Дубай Молл

Бурдж-Халифа напрямую соединена с торговым центром Дубай Молл – еще одним сокровищем охотников за красивыми кадрами. “Что может быть особенного в обычном торговом центре?” – спросите вы. Помимо того, что Дубай Молл является одним из крупнейших ТЦ в мире (его общая площадь 502 000 квадратных метров) и объединяет на своей территории более 1300 магазинов, он также известен благодаря вертикальному водопаду в виде арт-инсталляции Human Waterfalls, изображающей человеческие фигуры, ныряющие в ниспадающие водные каскады.

Фотосовет: для драматичных фотографий Human Waterfalls выбирайте ракурс снизу.



Дубайский аквариум и подводный зоопарк

Во время посещения Дубай Молла не забудьте заглянуть в аквариум и подводный зоопарк, расположенные на третьем этаже торгового центра. Если вы думаете, что океанариумы только для детей, дубайский вариант вас точно переубедит – это один из крупнейших подвесных аквариумов в мире с более чем 33 000 морских млекопитающих и самой большой коллекцией песчаных тигровых акул.

Фотосовет: 48-метровый тоннель – любимая среди посетителей локация для подводных кадров, сюда также лучше приходить не в пиковые часы, а для съемки отлично подойдут широкоугольные объективы.

Дубай Марина

За еще одним “инстаграмным” местом отправляйтесь в район Дубай Марина. Это искусственный город-канал и одновременно одно из крупнейших в мире прибрежных сооружений. Именно здесь местные часто отдыхают после сложной рабочей недели, сидя в кафе или прогуливаясь по фотогеничным дорожкам протяженностью 8 километров, вдоль которых расположились ремесленные рынки, закусочные и модные бутики. Гулять здесь лучше в вечернее время, когда от воды дует прохладный ветерок, а глазам открывается горизонт Дубая, залитый светом закатного солнца.

Фотосовет: отправьтесь на круизную прогулку по каналу и сфотографируйтесь на палубе на фоне дубайских небоскребов, окружающих вас с обеих сторон.

Дубайская Рамка

Она располагается в парке Забил и возвышается на 150 метров, открывая неповторимые виды на Старый город и современные небоскребы. Панорамный вид на 360 градусов подарит посетителям фантастическое ощущение. Достопримечательность буквально охватывает всю историю Дубая: посмотрите на север, и вы увидите исторические кварталы с их арабским шармом, посмотрите направо и полюбуйтесь футуристическими эклектичными небоскребами, возникшими посреди пустыни.



Фотосовет: чтобы успеть насладиться локацией и сделать снимки без множества людей в кадре, приходите в парк Забил к открытию достопримечательности, в 12:30.

Старые кварталы Дубая



Полюбовавшись старым городом через Дубайскую Рамку, нажмите на газ и прямиком окунитесь в его атмосферные улочки. В это сложно поверить, но всего столетие назад Дубай был рыбацкой деревней, и именно улицы старого города хранят в себе историю эмирата. Отправьтесь в путешествие во времени и снимите на камеру лабиринты улиц, ремесленные мастерские, арабские чайные и очаровательные рынки. В старых кварталах Дубая вы найдете один из самых аутентичных базаров города. Рынок специй – это праздник красок, традиционное место продажи ароматных специй, трав и других товаров.

Фотосовет: обращайте внимание на детали. Рынок – лучшее место, чтобы уловить характер места, сделать это можно, обратив внимание на местных продавцов и их товары.



Пустыни Аравийского полуострова

Ни одно путешествие в Дубай не будет полным без знакомства с пустыней эмирата. Аравийская пустыня простирается на 2 330 000 кв. км и является домом для газелей, ориксов, барханных котов и ящериц-шипохвостов. Пустыня предлагает путешественникам целый ряд увлекательных занятий, после которых остаются не только отличные фотографии, но и незабываемые эмоции. Посетители могут покататься на верблюдах, принять участие в сафари, заняться сэндбордингом и переночевать в традиционном лагере бедуинов.

Фотосовет: чтобы снимки на фоне песков эмирата получились яркими, выбирайте одежду красного или других сочных цветов. А для впечатляющих кадров караванов, используйте съемку с острого угла.

Путешествия в Дубай



В прошлом месяце Дубай открыл свои двери для туристов из других стран, внедрив ряд мер для обеспечения безопасности и здоровья путешественников и местного населения. Дубай стал одним из первых городов в мире, получивших сертификат безопасности Safe Travels от Всемирного совета по туризму и путешествиям. Кроме того, Эмирейтс взяла на себя обязательство покрыть все медицинские расходы, связанные с пандемией COVID-19, если у клиента диагностируют COVID-19 во время путешествия вдалеке от дома. Так что вы смело можете паковать фотоаппарат и планировать свое следующее путешествие без лишних переживаний.