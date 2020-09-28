ЦБ отложил ввод новых правил начисления пенсий на карты

28.09.2020, 20:48, Новости дня

Банк РФ принял решение продлить срок перевода всех пенсионеров на карты национальной платежной системы «Мир» до 31 декабря 2020 года, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

«Мы видим, что большинство пенсионеров уже были переведены на карту «Мир» и уже ею пользуются. Но тем не менее есть еще часть пенсионеров, которая по каким-то причинам такие карты не получила, поэтому мы приняли решение продлить данный срок до конца текущего года, то есть до 31 декабря», – приводит ее слова ТАСС.

Напомним, новое правило начисления пенсий и детских пособий должно было заработать с 1 октября. При этом требование о карте «Мир» не будет касаться получающих выплаты наличными или на обычный банковский счет.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что в 2021 году произойдет индексация пенсий.