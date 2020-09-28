В Британии предложили превратить опустевшие из-за коронавируса офисы в жилье

28.09.2020, 20:48, Новости дня

Жилищный кризис в Великобритании поможет решить переоборудование офисных зданий, опустевших из-за пандемии коронавируса, в доступное жилье, сообщил лидер либерал-демократической партии Эд Дэйви.

«Пандемия может нести возможности. Консерваторы никого не слушают. Их ответ – возвращение. Возвращение в офисы, возвращение к старым методам. Но давайте строить будущее по-другому, начиная с того, чтобы понять, чего хотят люди», – приводит его слова РИА «Новости».

«Если снизился спрос на офисные помещения, давайте сотрудничать с бизнесом для того, чтобы превратить эти (офисные) здания в качественное и доступное жилье, чтобы решить жилищный кризис в стране», – предложил Дэйви.

Так он прокомментировал провальную кампанию премьера Бориса Джонсона по возвращению в офисы госслужащих, чтобы вслед за ними сотрудников в офисы вернули частные кампании. Инициатива премьера вызвала критику со стороны британцев, профсоюзов и бизнеса. При этом уже тогда на протяжении нескольких недель наблюдался рост заражений.

«Если упал спрос на авиаперевозки, то давайте переключим инвестиции с обреченной третьей взлетной полосы в Хитроу на создание «зеленых», без углеродных выбросов, перелетов. Мы сохраним и рабочие места, и аэрокосмический сектор. Если упал спрос на нефть и газ, то давайте вместе с этим сектором превратим Британию в мирового лидера в области технологий экологически чистой энергетики – от использования водорода для отопления до применения приливно-отливных генераторов для электроснабжения», – сказал лидер либдемов.

Напомним, 24 сентября число случаев коронавируса в Великобритании за сутки достигло 6634 и составило максимум с момента начала пандемии в марте.