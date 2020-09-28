Мнение: Карантин убивает, свобода лечит

28.09.2020, 20:35, Разное

Интересно еще то, что власти, похоже, занимаются тихим саботажем, находясь в самом центре ковидного безумия. Иначе трудно объяснить, почему они не ввели полный карантин уже сейчас – в принципе, СМИ, в том числе мировые, сделали всё, чтобы такой шаг выглядел максимально естественным.

Например, в конце марта, когда принималось решение о вводе первого карантина (помните те впечатляющие картинки – пустынная вымершая Москва, «во дворэ ни машин ни людэй», всеобщий ужас?) – так вот тогда, как нам сообщает сухая статистика, в день «заражались»… чуть более 300 человек (число подтвержденных заражений за сутки 30 марта – день начала карантина – 302). На сегодня, как нам утром радостно рапортовали по всем каналам, в день заражается 8000 человек. Разница, хе-хе, в 27 раз. При этом в конце марта карантин ввели, а в конце сентября – нет. Почему?

Да черт его знает. Наверно, в том числе и потому, что за время действия полного карантина, с «пропусками на выход из дома» и всем прочим, то есть с 30 марта по 10 июня, количество заражений по России выросло с указанных 302 случаев в день до 8404 в день. Последняя цифра что-то напоминает, не правда ли? Ну да – сегодняшнюю цифру. За время «бескарантинья», то есть свободного перемещения людей, саботажа масочного режима, перемещений масс людей на курорты и обратно и постепенного открытия ВСЕГО по шведскому варианту, то есть с 10 июня по 28 сентября, количество заражений в день… правильно, практически не изменилось. 10 июня было 8404, сегодня – 8135.

Давайте посмотрим по смертям от ковида: на момент начала карантина – 8 погибших за сутки, на 08 июня – 112 за сутки, на сегодня – 61 (вчера, 27 сентября, было 99). Таким образом, примерно как по зараженным: некоторое снижение по сравнению с «днем конца карантина», но несущественное.

Получаем: во время карантина количество заражений растет поражающими темпами, во время, когда людей отпускают на «вольный выпас» – стабилизируется. Все таблички и графики – здесь: https://coronavirus-monitor.info/country/russia/

Из цифр видно, что при всей истерике в СМИ вообще ничего страшного не происходит. Однако властям, видимо, надо изображать какую-то деятельность, и мы видим макимальную суету при минимуме реального давления. Во-первых, по Москве в энный раз строго-настрого объявили об «окончательном введении масочно-перчаточного режима», но самый важный и бесповоротный шаг – патрули, штрафующие всех, кого застали без маски – пока так и не появились. С большой помпой объявлено о возвращении «некоторых карантинных мер», типа «работы по удаленке» и «удержания по домам всех людей старше 65 лет»; но если приглядеться – мы увидим, что все эти «суровые меры» не предписаны, а рекомендованы. «Пожилым людям рекомендовано не покидать свои квартиры» – но никаких санкций, если все-таки покинут, не объявлено.

То есть реально, при крайне суровой мине, власти снимают с себя всякую ответственность. «Мы вам рекомендовали» – а если вы отказываетесь следовать нашим рекомендациям, то и бог вам судья. Это очень удобно, в частности, и в плане экономии бюджетных средств: допустим, некий владелец свое кафе закрыл, а весь персонал распустил по домам; ну и что ж теперь – скажут ему власти – это ж ТВОЁ решение; закрыл – молодец, сознательный! Но мы ж тебя не заставляли, хотел бы – работал; какие с нас деньги?

ПОНИМАЯ это, люди (к тому ж наученные опытом прошлого карантина) – будут, конечно же, держаться до последнего, работать, даже если объявят 15 тысяч зараженных или даже умерших в сутки – спасение утопающих дело рук самих утопающих. Никто не даст нам избавленья. Врагу не сдается наш гордый Варяг!

Всеобщий саботаж – такова реакция в России на попытку НЕИЗВЕСТНО КОГО нагнать панику и запереть всех на новые бессрочные карантины. Опыт тут у всех большой, исторический, «делать вид» и «изображать деятельность» все научены еще с коммунистических времен. «Они нас пугают – мы делаем вид, что боимся»; такой сейчас у нас модус вивенди.