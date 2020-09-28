Ученые из США обнаружили на Луне увеличивающуюся в размерах трещину

28.09.2020, 20:17, Разное

Учёные из Смитсоновского института в США обнаружили на поверхности Луны увеличивающуюся в размерах трещину. Это связано с очень мощными подземными толчками, магнитудой около 5,5 баллов.

Исследователи отметили, что изначально не предполагалось никакой сейсмической активности на Луне. Обнаружить расширение уже имеющегося образования удалось благодаря датчикам, оставленным на поверхности спутника ещё во время миссии «Аполлон-17». Именно они зафиксировали странную активность в недрах небесного тела и подземные толчки, которые на Земле смогли бы нанести серьёзный ущерб строениям.

Новые данные существенно усложняют все миссии по колонизации Луны. Изначально предполагалось защищать научные здания от негативного воздействия космической радиации и падения метеоритов, но теперь придётся учитывать и сейсмическую активность. Эксперты отмечают, что строительство базы в недрах планеты сможет минимизировать неблагоприятные условия.