 

Ученые из США обнаружили на Луне увеличивающуюся в размерах трещину

28.09.2020, 20:17, Разное

Учёные из Смитсоновского института в США обнаружили на поверхности Луны увеличивающуюся в размерах трещину. Это связано с очень мощными подземными толчками, магнитудой около 5,5 баллов.
Исследователи отметили, что изначально не предполагалось никакой сейсмической активности на Луне. Обнаружить расширение уже имеющегося образования удалось благодаря датчикам, оставленным на поверхности спутника ещё во время миссии «Аполлон-17». Именно они зафиксировали странную активность в недрах небесного тела и подземные толчки, которые на Земле смогли бы нанести серьёзный ущерб строениям.

Новые данные существенно усложняют все миссии по колонизации Луны. Изначально предполагалось защищать научные здания от негативного воздействия космической радиации и падения метеоритов, но теперь придётся учитывать и сейсмическую активность. Эксперты отмечают, что строительство базы в недрах планеты сможет минимизировать неблагоприятные условия.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.08 / Путин подготовил полицейских в помощь Лукашенко для подавления протестов

17.09 / «Не более 4 в день»: Госдума ограничит количество полицейских сериалов на НТВ

21.09 / Гунунг Паданг: Кто построил древнейшую структуру на Земле?

27.06 / В Свердловской области напали на съемочную группу Ксении Собчак

28.09 / Путешественники во времени? Как англичанин разговаривал с полицейским из 1950-х годов

09.09 / Дети Инстаграма – Личное мнение

21.07 / В России предложили ввести многомиллионные штрафы за отказ удалять запрещенную информацию

17.08 / “Ностальгическая игра в нулевые”: Глюкоза сверкнула ягодицей на пикантном фото

21.09 / Мнение: Санкционная хуцпа

20.07 / Мнение: Хабаровские орнитологи заботятся о своих птицах, но так же не любят воронье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска