 

В Нью-Йорке начали отсчет времени до мировой экологической катастрофы

28.09.2020, 20:17, Разное

В Нью-Йорке начали вести отсчёт времени до мировой экологической катастрофы. Авторы проекта надеются таким образом привлечь внимание общественности к проблемам экологии и глобального потепления.
Художники и активисты Ган Голан и Эндрю Бойд разместили довольно внушительный таймер прямо в центре Нью-Йорка на одном из зданий, где его можно наблюдать круглосуточно. На часах запущен обратный отсчёт и, если исходить из его данных, у человечества осталось немногим больше семи лет. Именно после этого времени средняя температура на поверхности Земли увеличится на 1,5 градуса, что приведёт к необратимым последствиям. С целью привлечь к этому вопросу как можно большее количество людей, авторы проекта создали также и сайт с аналогичным таймером. Они намерены в будущем открыть такой же отсчёт времени и в других крупных городах, начиная с Лос-Анджелеса и Женевы.

Несмотря на неблагоприятный прогноз, авторы необычного проекта всё же верят в возможность замедлить и даже полностью остановить глобальное потепление. Для этого потребуется перейти на источники возобновляемой энергии. Ган Голан и Эндрю Бойд надеются, что в ближайшем будущем вся электроэнергия будет добываться исключительно из ветрогенераторов и солнечных панелей.



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