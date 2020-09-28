“Не пришло время”: Татьяна Брухунова прокомментировала касающуюся её ребенка скрытность

28.09.2020, 20:17, Разное

Менеджер Татьяна Брухунова, являющаяся супругой известного комика Евгения Петросяна, недавно дала интервью одному из отечественных изданий, в котором ответила на ряд интересующих её поклонников вопросов. В частности, знаменитость коснулась темы причин, заставляющих её скрывать лицо недавно рожденного сына.

Стоит отметить, что нежелание Татьяны Брухуновой демонстрировать внешность наследника вызывает некоторое недоумение немалой части посетителей её микроблога в Instagram, поскольку сам Евгений Петросян уже успел опубликовать снимок с сыном на своей странице в соцсети. Со своей стороны, супруга артиста отметила, что подобная скрытность вовсе не связана с какими-либо поверьями или стереотипами, тем более, что, по её заверению, шестимесячный Ваган уже был крещен. “Не считаю нужным на данный момент. Для меня еще не пришло время”, – лаконично прокомментировала Брухунова.



К слову, жена популярного комика упомянула, что период карантина позволил ей пережить период беременности и первых месяцев после рождения сына довольно спокойно, избегая повышенного внимания СМИ и общественности. В настоящее время воспитывать ребенка Брухуновой помогают помощницы, но все свободное время она проводит с малышом. Об этом сообщает “Слово и Дело”.