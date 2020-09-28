 

Институт им. Гамалеи анонсировал создание комбинированной вакцины от гриппа и COVID-19

28.09.2020, 20:10, Разное


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«В нашем центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, это я услышал из уст нашего директора , даже есть такое намерение создать вакцину комбинированную – и против коронавирусной инфекции, и от гриппа», – рассказал Зуев в эфире телеканала «Россия 2».

Он отметил, что речь предположительно идет о препарате т.н. бинарного действия, то есть, препарат будет ставиться в два этапа, как и текущая вакицна от коронавирусной инфекции.

Другие подробности пока не приводятся. На момент публикации материала MedPortal не удалось связаться с представителями центра, при этом КИ указанного препарата в реестре клинических испытаний Минздрава не значились.

Напомним, Институт им. Гамалеи Минздрава РФ разработал первую в РФ векторную вакцину «Спутник V» для профилактики коронавирусной инфекции. Она создана на основе безопасного аденовируса, который используется в качестве контейнера для доставки отдельных белков «коронавируса» коронавируса в организм.



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