Трамп заявил об отказе Байдена пройти тест на наркотики

28.09.2020, 20:08, Новости дня

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден отказался пройти тест на наркотики перед дебатами, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Джо Байден только что объявил, что он не согласится пройти тест на наркотики. Ха, интересно, почему?» – написал Трамп в Twitter.

О том, откуда у него информация об отказе Байдена на прохождение теста, Трамп не сообщил.

Ранее президент США высказал предположение, что Байден может использовать некие стимулирующие препараты, чтобы лучше выступить на предстоящих дебатах.

Первые дебаты кандидатов состоятся 29 сентября в Кливленде (штат Огайо), вторые – 15 октября в Майами (штат Флорида), третьи – 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси). 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.