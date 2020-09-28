Турция не увидела необходимости отправлять военных в Карабах

28.09.2020, 20:08, Новости дня

Турция на данный момент не видит необходимости отправлять своих военных и бойцов вооруженной сирийской оппозиции в зону конфликта в Карабахе, сообщил советник президента страны Ясин Актай.

«Думаю, что Турция не будет участвовать [в карабахском конфликте] со своей военной силой, необходимости в этом нет, технической поддержки достаточно. Но если понадобится, то дорога открыта», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что Анкара также не считает нужным привлекать для участия в военном конфликте в Карабахе бойцов вооруженной сирийской оппозиции.

«Зачем Турции отправлять сирийских бойцов? В этом необходимости нет», – сказал Актай.

Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан со своей стороны объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики.

Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. РФ призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.