 

Украинский генерал рассказал об упущенном шансе сохранить Крым

28.09.2020, 20:08, Новости дня

Киев в 2014 году обладал достаточным количеством солдат, чтобы сохранить Крым в составе Украины, считает бывший министр обороны страны, генерал армии Александр Кузьмук.

«Министр обороны Тенюх, которого назначили (Игорь Тенюх занимал пост министра обороны Украины с 27 февраля по 25 марта 2014-го – прим. ВЗГЛЯД), перепутал, что 5 тыс. – это подготовленные для мгновенной переброски на Крым, а не в вооруженных силах», – цитирует Кузьмука «Московский комсомолец» со ссылкой на телеканал «112».

По его словам, этого количества солдат хватило бы для перекрытия пяти проходов.

Кроме того, отметил Кузьмук, Украина могла перебросить к своим восточным границам еще 40 тыс. военных.

После того, как стало ясно, что Крым не удастся сохранить, украинские власти начали создавать многочисленные мифы, обвиняя предшественников в своих неудачах, подчеркнул экс-министр.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



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