Мнение: Частная встреча

28.09.2020, 20:05, Разное

Сегодня стало известно о том, что Меркель приезжала к Навальному в больницу "с частным" визитом. В свое время примерно так же Ельцин в статусе опального функционера "столкнулся" в коридорах Белого дома в Вашингтоне с американским президентом, где они обменялись рукопожатием (видимо, крепким) и несколькими фразами.

Ход стандартный – статус Ельцина тогда и Навального сейчас не подразумевает ни официальную, ни даже неофициальную встречу западных политиков первого эшелона с ними. Но в частном порядке или "случайно столкнулись" – почему бы и нет. Смысл остается тем же – легитимизиация конкретного политика в качестве главного оппозиционного, с которым Запад теперь будет иметь дело, как с возможным и уже точно реальным претендентом на власть. И Кремлю придется с этим считаться, что бы на этот счет ни было сказано. Фактически Навальный из объекта игры одной преступной группировки в Кремле против других (что не очень-то и скрывалось) переводится в независимый статус.

Ельцин тогда буквально через два года стал председателем ВС РСФСР, а затем – президентом России. Сколько лет пройдет, пока Навальный сменит Путина – сказать сложно, да и надолго ли он задержится – тоже вопрос, но направление уже очевидно. Шансов подзадержаться у власти у Навального немного, но в качестве какого-нибудь нового Керенского он может выглядеть вполне гармонично.