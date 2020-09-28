Эксперт: Студенческий спорт становится социальным лифтом для молодежи

28.09.2020, 19:52, Новости дня

Массовый студенческий спорт становится все более трендовым и является для молодежи социальным лифтом, сообщил директор Департамента государственной молодежной политики Министерства науки и высшего образования РФ Денис Аширов на пресс-конференции, посвященной старту Всероссийского фестиваля студенческого спорта «АССК.ФЕСТ».

«Нам нужна здоровая молодежь, для нас это важно. И чем больше мы вовлекаем в массовый студенческий спорт, тем больше он становится трендовым. Он уже сейчас популярный. А благодаря комплексному подходу массовый студенческий спорт является прекрасным социальным лифтом, наша задача создавать для них условия», – приводятся слова Аширова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Открыла пресс-конференцию олимпийская чемпионка и председатель АССК РФ Елена Исинбаева.

«Мы делаем действительно важное дело. Важное для студентов и для развития массового студенческого спорта. Сегодня многие российские вузы и сузы идут на встречу студенческим спортивным клубам, предоставляя инфраструктуру и возможности для участия в выездных мероприятиях. Студенческий спортивный клуб становится местом притяжения активной молодежи. Фестиваль станет местом притяжения лучших из лучших. Поэтому развивать ССК – наш общий интерес», – сказала она.

«АССК.ФЕСТ» пройдет с 30 сентября по 4 октября в Деревне Универсиады в Казани и объединит более 2500 студентов российских вузов и ссузов.

Продолжая тему, директор Департамента физической культуры и массового спорта Максим Уразов отметил, массовый студенческий спорт сегодня имеет целую выстроенную систему. «Комплексный подход позволяет проводить крупные спортивные мероприятия, сохранять наследие, развивать социально-общественный сектор. Фестиваль – прекрасный пример подобного комплексного подхода: волонтеры, болельщики, участники, образовательная программа, использование объектов наследия XXVII Всемирной летней Универсиады», – сказал он.

«Советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Сергей Степанов отметил, что массовый студенческий спорт в РФ имеет все шансы для выхода на международную арену. «Мы поддерживаем АССК РФ с 2013 года и планируем продолжать. Массовый студенческий спорт – важная часть молодежной политики, студентов привлекают ценности спорта и здорового образа жизни. И все больше молодежи вовлекается в массовый спорт. Воспитывать будущих чемпионов и настоящих героев – прекрасная практика», – отметил Степанов.

В рамках Фестиваля 30 сентября пройдут мастер-классы и турниры по воркауту, панна-футболу, баскетболу, регби, хоккею, гребле. Начнется работа зоны киберспортивных игр. Состоятся открытые защиты конкурса АССК.pro. Пройдет образовательная программа для профессиональных и начинающих болельщиков «Церемонии на спортивных событиях: режиссура, приемы и концепции. Разборы спортивных событий и разработка церемоний для ССК».

На площадке «Диалог на Равных с АССК России» участники обсудят перспективы развития студенческого спорта и особенности деятельности АССК России, а также смогут задать вопросы лидерам АССК России: Елене Исинбаевой, Сергею Карякину, Евгении Бычковой и Евгению Раскину. Состоится официальный старт работы Фанзоны, которая продолжит свое функционирование на время проведения Фестиваля. Торжественная церемония открытия фестиваля, парад болельщиков.

1 октября продолжат свою работу открытые защиты финалистов конкурса «Лучший ССК», эксперты поделятся особенностями взаимодействия и привлечения коммерческих организаций в студенческий спорт, пройдет круглый стол «Волонтерство в спорте: успешные практики». На воркшопе «Большой потенциал малых образовательных организаций» участники разработают дорожные карты для студенческих спортивных клубов. А на брифинге «Личный пример руководителя как способ достижения спортивных результатов» вместе с ректорами разберутся в технологиях личного PR. Так же пройдут: Воркшоп по обмену лучшими практиками массового студенческого спорта. И мастер-классом и игрой в баскетбол с актером Александром Ряполовым. Состоятся турниры по основным видам спорта Чемпионата (футбол 6х6, баскетбол 3х3, волейбол, шахматы, настольный теннис) и промо-турнир по легкой атлетике. Особое место в турнирном расписании занимает групповой этап баскетбола на колясках. И всех участников ждем на зарядке с ФК «Рубин».

2 октября откроется open space с представителями спортивных клубов, федераций, студенческих лиг. Состоится встреча-диалог представителей профессиональных спортивных клубов, федераций, студенческих лиг и организаций с участниками деловой программы. На мозговом штурме «Как привлечь СМИ в студенческий спорт» разберут цифровизацию в массовом студенческом спорте вместе с актуальными кейсами и трендами. И пройдет открытый диалог «Спорт на равных», где все желающие познакомятся с особенностями студенческого спорта и физической культуры в качестве инклюзивной и адаптационной среды. Продолжатся открытые защиты конкурса АССК.pro. А для будущих GR-специалистов пройдет открытый диалог «Лайфхаки по взаимодействию с государственными органами власти». Будущие чемпионы смогут посетить спортивно-мотивационный интенсив Александра Легкова, митап по особенностям организации студенческого спорта в период карантина «Студенческий спорт «Не покинул чат»». И для самых активных состоится благотворительный забег «МыВместе». Фанзона продолжит радовать участников Фестиваля зоной киберспортивных игр, квестами «Первая помощь» и «Оберегая сердца».

3 октября заканчиваются открытые защиты финалистов конкурса «Лучший ССК» в главной номинации. Пройдет экспертная сессия «Тренды в массовом спорте», на которой участники узнают, чему стоит научиться сегодня, чтобы быть успешными завтра. На мотивационной сессии «Мотивация. Спорт. Карьера» успешные профессиональные спортсмены РФ поделятся секретами достижений. И состоится экспертная сессия «Студенческий спорт как часть молодежной политики: вызовы и возможности». Главной темой дня станет панельная дискуссия «Студенческий спорт и движение студенческих спортивных клубов в России». Пройдут игры по баскетболу на колясках, мастер-класс «Художественные приемы при постановке творческих номеров» и состоится финальное шоу болельщиков. Завершит работу фанзона и состоится итоговое торжественное закрытие Фестиваля.

Организатором Фестиваля выступают ОМОО «Ассоциация студенческих спортивных клубов России» совместно с Министерством спорта России, Министерством спорта Республики Татарстан при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения России, Федерального агентства по делам молодежи, Министерства по делам молодежи Республики Татарстан.

Информационные партнеры «АССК.ФЕСТ»: МИЦ «Известия», ведущая площадка для онлайн-трансляций – Одноклассники.

Ассоциация студенческих спортивных клубов (АССК) РФ – общероссийская молодежная организация, развивающая массовый спорт среди студентов. Организована в 2013 году по инициативе студентов, которую лично поддержал президент Владимир Путин.