 

Путин поговоркой описал ситуацию с внутренним туризмом

28.09.2020, 19:52, Новости дня

Президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета России, которое проходит в режиме видеоконференции, прокомментировал ситуацию с развитием внутреннего туризма на фоне ограничительных мер по коронавирусу.

Он напомнил, что в стране завершается сезон летних отпусков, стартовавший в июле из-за эпидемии.

«Несмотря на это наши традиционные направления – черноморское побережье Крыма и Краснодарского края – вновь приняли миллионы туристов. Мы вот в этом году особое внимание уделили внутреннему туризму, в силу известных объективных обстоятельств. И, кстати говоря, не было бы счастья, но несчастье помогло. Удалось нам толкнуть внутренний туризм значительным образом», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее Путин призвал развивать туризм на Камчатке.

Напомним, в РФ начала действовать программа кэшбека за туры внутри страны.



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