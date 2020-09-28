Путин дал поручение о реконструкции дорог к черноморскому побережью

28.09.2020, 19:48, Новости дня

Президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета России, которое проходит в режиме видеоконференции, призвал рассмотреть возможность реконструкции автомобильных и железных дорог к черноморскому побережью.

«Нужно сделать все, чтобы автомобильное и железнодорожное сообщение для пассажиров и туристов на южном направлении стало удобнее и быстрее», – приводит его слова РИА «Новости».

«Прошу правительство проработать вопрос реконструкции автомобильных трасс и железных дорог, которые ведут к черноморскому побережью России, и с учетом этого скорректировать планы дорожного строительства и развитие транспортной инфраструктуры», – добавил глава государства.

Также Путин сказал, что внутренний туризм в РФ удалось «толкнуть значительным образом». «Не было бы счастья, но несчастье помогло», – отметил глава государства, напомнив об ограничениях, введенных с целью нераспространения коронавируса.