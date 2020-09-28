 

Собянин предложил продлить принятые из-за коронавируса льготы

28.09.2020, 19:48, Новости дня

Мэр Москвы, руководитель рабочей группы Госсовета «Государственное и муниципальное управление» Сергей Собянин предложил продлить на 2021 год принятые в период пандемии решения по налоговой, финансовой и бюджетной сферам, а также госзаказам.

«Надо сказать, что те решения, которые мы приняли как временные на 2020 год, в области финансов, бюджетного кодекса, налогового кодекса, на наш взгляд, необходимо продлить как минимум еще на год, на 2021 год. Проекты таких законов вместе с правительством будут выработаны, их необходимо вносить в Думу и принимать», – приводит его слова РИА «Новости».

Собянин уточнил, что такие же решения необходимо принять и относительно 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». «Такие проекты подготовлены», – добавил он.

Кроме того, градоначальник предложил ввести мораторий сроком на два-три года на дополнительные требования к строительной сфере.

«Мне кажется, нужно создать своеобразный мораторий на то, чтобы не грузить бизнес и строительство дополнительными требованиями, хотя бы два-три года сделать передышку, осмыслить те или иные нормативные акты, которые в том числе находятся на выходе. Понятно, что без этих изменений мы не обойдемся, но они должны быть точными и взвешенными», – сказал Собянин.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании президиума Госсовета, отметил, что меры поддержки спроса на жилье дают необходимый эффект. При этом он призвал обеспечить выбор и баланс цен на рынке недвижимости. Также глава государства заявил, что борьба с коронавирусом еще не закончена, терять бдительность нельзя.



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