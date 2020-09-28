Мнение: О подтверждении прогнозов. О медицине и здоровье и трендах. Новые видения, мысли вслух и Rand Corp.

28.09.2020, 19:45, Разное

Пришла пора нового сообщения с результатами моих аналитических изысканий и новым мотивированным фактическими обстоятельствами мнением о ситуации вокруг ЦБ РФ. Данным сообщением вновь будет подтверждена 100%-ая точность моих прогнозов трендов и тенденций прошедших сквозь пандемию covid-19 (что указывает на силу их оснований, которая превышает силу публичной международной экономической и военной политики) – основанных на геополитических последствиях правонарушительной деятельности служащих Банка России, судя по всему и дальше неприкрыто “крышующих” международные мошеннические ОПГ путём неслучайной халатности, а также противозаконным неосуществлением прав и законных интересов акционеров и инвесторов на финансовом рынке (и моих в частности), при том оказывающих постоянное незаконное содействие некоторым должностным лицам-коррупционерам из органов надзора и следственных органов в “крышевании” ОПГ и в нарушении экономических прав граждан РФ. Первое что стоит отметить, ситуация с Генеральными мерами в отношении Банка России прогрессирует стабильно, что всегда и утверждал делая акцент на актуальности разворачивающегося набора экономических векторов, о зарождении которого на основании характера действий служащих ЦБ РФ написал заранее. Состав Генеральных мер известен по предыдущим сообщениям, многое было реализовано, многое на стадии реализации, многое планируется. Писал о том, что суть большой части текущих мер в отношении ЦБ РФ заключается в ограничении поставок валюты в Россию, это было надежно подтверждено новостями про обсуждение вопросов отключения России от расчетов в Долларах США – поэтому всё изложено достоверно. В социуме профессиональных регуляторов экономик западных и восточных стран, оказывающих развивающееся давление в рамках Генеральных мер, существует устойчивое мнение о необходимости исправления текущей ситуации сложившейся с неконструктивным характером служащих Банка России в целях решения как вопросов бизнеса и корпораций, так и таких как я потерпевших по уголовным делам (притом из-за уровня коррумпированности должностных лиц в РФ – не важно, прекращены по каким-либо основаниям те уголовные дела или нет, важно возмещать имущественный ущерб и иные убытки и виды ущерба)

1) На 100% ухудшение ситуации на рынках сбыта у корпорации Газпром подтверждено фактическим положением дел и новостями.

https://lenta.ru/news/2020/09/17/nordstream2/



2) Относительное докризисного ограничение сбыта нефти и нефтепродуктов, а также поставок валюты в общем (суть даже не в объемах, хотя это важно, суть мер в валютной выручке) – реализуется и развивается, полно новостей об этом.

Немного мыслей про общее: Так или иначе, как меня лично, так и многих других здравых и разумных персон – на сегодня куда больше интересуют вопросы реализации в рамках международных научных коллабораций принципиального и скачкообразного улучшения медицины, фармацевтики и всего смежного, что фундаментально обоснованно сложившейся на планете Земля ситуации с экологией и изменением климата, а также обоснованно перенаселением некоторых регионов, но при этом заметные в международном масштабе последствия безответственного и неконструктивного характера действия служащих Банка России не получается обходить стороной, они требуют исправления, так как влияют слишком на многое.

Видится верным путём та институциональная линия действий Правительств и элит, в которой в рамках новой оборонной и коммерческой конкуренции в сфере омолаживающей медицины, генетики, увеличения продолжительности жизни(видится возможным продление биологической жизни тел людей до 250 лет), устранения и исправления последствий боевых отравляющих веществ и так далее – именно оборонные ведомства самых сильных стран приступят к реализации проектов по созданию молекулярно точных моделей человеческого организма для поиска принципиально новых и передовых решений проблемы старения, для устранения последствий отравлений и устранения последствий разного рода болезней, вирусов и так далее. Важно и то, что колонизация Марса без медицины и фармацевтики нового вида, при том уровне радиации который там есть и при той среде которую за год или 5 лет не изменить (до эффективного терраформирования и планетарной инженерии при текущем уровне развития робототехники – ждать долговато, так как ещё необходимо и вес Марса увеличить и вопрос с магнитным полем, атмосферой, радиацией и водой решить) – в качественной форме невозможна и в чём-то является преступлением против человечности, а значит и военные базы там создавать будет неэффективно и дорого, придется ограничиться только робототехникой с удаленным управлением и ИИ.

Для реализации изложенного, требуются частично квантовые и круглосуточно масштабируемые и обновляемые суперкомпьютеры, с производительностью в тысячи экзафлопс(EXflops).

В связи с чем очевидно, что лишь оборонные Министерства со своими огромными бюджетами в коллаборациях с академиями наук смогут справиться с поставленной задачей путём реализации собственных круглосуточных и внерыночных полупроводниковых производств нодов(Nodes) для кластеров суперкомпьютеров, так как моделирование сложных химических процессов и каскадов биохимических реакций в пространстве и во времени, в контексте десятков тысяч и миллионов функционирующих виртуальных клеток и их кластеров – крайне ресурсоемкий процесс.

P. S. Некоторое по вопросам медицины конечно было навеяно травлением политика А. Навального, но высшие силы помогли ему и он жив.

Как все будет на самом деле, и как из концепций все будет перетекать в тренды и тенденции – покажет время.

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/glava-pentagona-zayavil-o-nesposobnosti-rossii-dolgo-predstavlyat-ugrozu-dlya-ssha-1029596500