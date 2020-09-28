 

«Нет у него никого»! – Личное мнение

28.09.2020, 19:43, Разное

Настю Решетову достали дуры, которые сидят и гадают, кто с кем теперь будет трахаться.

Какая-то девка из тату-салона выложила фото с Тиманом, намекая, что теперь пришла её очередь трахаться с карликом.

«Нет у него никакого, да и я пока что не имею цели заводить новые отношения», — тут же возмутилась Настёнка, опровергая все слухи.

Ну, нет — так нет, будем считать, что Тимати просто дрочит.

Сама Решетова тусит в ночных клубах с девушками подпорченной, как весенний картофель, репутацией.

То она — в клубе. То — на яхте. Нет у меня цели заводить новые отношения, говорит Настя, да и кто бы ей разрешил их завести?

«Я вчера офигенно проводила время с друзьями, кого давно не видела, а не жениха искала. Раз в год хоть можно повеселиться, не?», — то ли спрашивает, то ли оправдывается свободная женщина.

«Вот тебе и отношения напоказ» — резюмирует Решетова свою несчастную долю, и я не могу с ней не согласиться в этом вопросе.

Сначала вы изображаете любовную любовь с каким-то Омаром. Затем он пробородавит вашу подружку. Зажиганит до психушки, пока вы рожаете тут в прямом эфире. Потом льются сопли и слюни, как вас отдакотили, но виноватыми вы считаете не себя, а тех, кому годами вываливали свою половую жизнь на голову.

Ох уж эти отношения напоказ! А что ты сделала, чтобы тебя не полоскали на каждом углу?

Нет, я понимаю, что аккаунт в соцсети эскортниц нужно как-то вести и поддерживать к нему интерес. Но почему весь контент наполняется исключительно из вашей кровати?

Серьёзно, а кроме половой жизни, у вас что-нибудь есть в голове? Или считаете член во рту достаточным наполнением?

Подумайте, девчонки, об этом.

К чему это я? Ах, да: если вычеркнуть половую составляющую из жизни Решетовой, Шишковой, Самойловой и так далее, чем они ещё интересны?

Источник: Лена Миро



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