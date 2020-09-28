Польша допустила возможность введения санкций против Беларуси на уровне отдельных стран

28.09.2020, 19:40, Новости дня

Если Евросоюз не введет санкций в отношении белорусских чиновников, то соседние с Беларусью страны ЕС могут рассмотреть возможность введения санкций на национальном уровне, заявил в понедельник министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Выступая на пресс-конференции в Будапеште, Рау выразил надежду, что ЕС вскоре сможет достичь консенсуса по вопросу о санкциях, которые, по его словам, необходимо ввести ввиду «очевидного нарушения прав человека» в Беларуси.

«Этот вопрос был отложен из-за возражений одного из членов ЕС, но мы вернемся к этому на форуме ЕС», – сказал Рау после встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Кипр заблокировал план ЕС по введению санкций против Беларуси из-за своего спора с Турцией.

Это поставило ЕС в неловкое положение, подчеркнув, насколько легко может быть парализовано принятие решений в таких областях, как внешняя политика, где требуется единодушие всех 27 стран-членов.

Граничащая с Беларусью Польша хочет, чтобы ЕС предложил Минску финансовую помощь в размере не менее 1 миллиарда евро (1,18 миллиарда долларов) в рамках «Плана Маршалла» по восстановлению страны и снижению ее зависимости от России.