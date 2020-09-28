Личное: “Холодные звонки”

28.09.2020, 19:35, Разное

Многие люди ищут в моем блоге отмычку, как вскрывать чужие захлопнутые двери и задраенные окна.

Нет у меня отмычек, я домушников не обучаю.

Но из письма в письмо: “он меня послал, подскажите ход” или “она не хочет со мной, подскажите шаг”. И про другие ресурсы такие письма приходят. “Увольняют с работы, как бы там остаться”, “нет денег, как бы купить то и то”. Не останешься, не купишь, не сходишь, не шагнешь, если дверь закрыта. Можно вломиться или в щель вползти, но с потерей СЗ и ОЗ. Это не ход и не шаг, это саморазрушение, разрушение себя. Делать это нельзя.

Или вот такие еще письма: как бы липнуть, но нелипко, лезть в щель, но в границах. Липнуть нелипко нельзя, лезть в щель в границах невозможно.

Хватит уже искать здесь манипуляций и иллюзий, которые помогут вашей короне чувствовать себя на месте.

murka_kosmonavt

Уважаемая Эволюция, добрый день!

Я стала работать риэлтором. Клиентов пока нет.

Приходиться искать клиентов, делая «холодные» звонки продавцам квартир. Скрипт, который нам дали, это вопросы, похожие по сути на допрос. Никто на вопросы не отвечает, и правильно делает. Я бы и сама не стала на них отвечать. От скрипта отказалась, но все равно спонтанности в разговорах не прибавилось. Звонить людям мешает мысль, что я навязываюсь незнакомым людям со своими услугами. Это щипцы с моей стороны. Это некрасиво, и я не в красном поле.

(Она описывает, что все понимает. А дальше?)

А звонить надо, надо же искать клиентов, чтобы в итоге реализовываться в деле, которое мне очень интересно.

(Какое такое дело ей интересно? Дела ведь нет никакого, только унылые холодные звонки. Скорее всего ей интересно заключать выгодные сделки и получать большой процент. Воображаемый успех ей интересен)

Я знаю, что людям нужны услуги риэлтора из суперпрофессионального агентства, в котором я сейчас стажируюсь. Но те, кто понимает опасность самостоятельных сделок, они уже обратились к агенту. Кто “сам себе риэлтор” и кто денег на комиссионные жалеет, они и слушать ничего не хотят. Так и говорят: «Звоните, навязываетесь, задолбали уже!»

(Всем липучкам часто прямо говорят, что они липучки, иногда матом. Это касается всех ресурсов. Навязчивость во всех ресурсах выглядит одинаково)

Подскажите, пожалуйста, как избавиться от щипцов в общении с незнакомыми людьми, которым я звоню, чтобы предложить риэлторские услуги? На встречу они, конечно, тоже не соглашаются, на которой бы я могла все подробно рассказать.

(Напоминает тех, кто пишет “он меня послал, подскажите, как бы без щипцов вытащить его на встречу, а уж там бы я доставила ему удовольствие”)

Хочется быть полезной людям и не липкой при этом.

(Так будьте, автор. Полезной можно быть там, где есть ЗАПРОС, он может быть и не озвучен, если это нужда или страдания человека. Но если нужды в вашей помощи нет и нет никакого к вам запроса, вы ни как не сможете быть полезной и нелипкой. И обратите внимание, друзья, она думает, что можно быть полезной и липкой, то есть не видит прямой связи между нелипкостью и полезностью. Именно это лазейка для короны Спасателя, что можно навязать помощь. Поэтому Спасатели не видят своей агрессии)