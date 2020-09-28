Зима близко… Фирмы в США запасаются едой в преддверии второй волны пандемии

28.09.2020, 19:25, Новости дня

Американские продовольственные компании и магазины предпринимают активные меры, чтобы вторая волна коронавируса не застала их врасплох: расширяют и пополняют склады, а также отлаживают системы сбыта и поставок, пишет The Wall Street Journal. Тем не менее, как отмечает газета, ряд фирм опасается, что у них возникнут трудности в том случае, если из-за COVID-19 у них массово начнут болеть рабочие, а сама вторая волна совпадёт по времени с ажиотажным спросом в праздники.



Reuters

Продуктовые магазины и продовольственные компании готовятся к возможному всплеску спроса на свои товары как ввиду новой волны пандемии коронавируса, так и надвигающегося праздничного ажиотажа, пишет The Wall Street Journal.

Супермаркеты заранее активно заполняют склады, чтобы подготовиться к осеннему и зимнему сезону, когда, по мнению многих экспертов, в США может произойти новая вспышка COVID-19, которая повлечёт за собой новые ограничения. В этом контексте продовольственные компании ускорили темпы производства наиболее популярных продуктов, в то время как лидеры данной отрасли уверены: новая волна заболеваний их на этот раз врасплох не застанет.

Southeastern Grocers LLC уже готова к поставкам индейки и ветчины следующим летом. По словам гендиректора Энтони Хакера, соответствующие мероприятия компания провела на несколько месяцев раньше обычного. Между тем, оптовая продовольственная корпорация United Natural Foods, по словам её главы Криса Теста, запаслась дополнительными объёмами клюквенного соуса, травяного чая и средства от простуды.

«День Благодарения (26 ноября. — ИноТВ) мы начали обсуждать в июне. Раньше, чем когда-либо», — отметил он.

Associated Food Stores недавно начала накапливать запасы чистящих и дезинфицирующих средств, чтобы у них всегда что-то было на складах. Кроме того, эта компания разрабатывает протоколы, которые позволят ей эффективно действовать в условиях высокого спроса.

При этом, как отмечает The Wall Street Journal, подобные меры, которые стали реакцией на внезапную и массовую нехватку продуктов весной, во многом ознаменуют собой отход от традиционной политики продажи товара «с колёс», которой гиганты ритейла придерживались на протяжении многих десятилетий.

Теперь же компании накапливают запасы, которых по идее должно хватит не на несколько недель, а на несколько месяцев. Речь в таком случае как правило идёт о таких продуктах, как соус для макарон и бумажные изделия. Такой набор товаров позволит лучше подготовиться к зиме — сезону, во время которого люди, скорее всего, будут сидеть по домам. Некоторые фирмы отмечают, что они увеличили объёмы закупок продуктов питания, параллельно предпринимая усилия, чтобы заполнить склады товарами, которые пользуются спросом во время праздников. Многие из них также укрепляют систему сбыта, расширяют склады и вносят коррективы в графики смен.

Между тем, в случае повторного введения ограничений всплеск спроса наложится на бум продаж продуктов питания в преддверии праздников, что приведёт к ещё большему росту спроса на хлебобулочные изделия, макароны, мясо и бумажные полотенца.

В марте, по словам исполнительного вице-президента Ahold Delhaize Криса Льюиса, компания «не знала того, чего не знала». Теперь же фирма уже накопила на складах достаточное количество праздничных товаров, а также создала запас прочности в плане наличия самых ходовых продуктов в 10—15%.

Лидеры отрасли не считают, что возможный всплеск спроса на продукты зимой будет таким же сильным, как и в марте, когда люди в панике сметали с полок любые товары, опасаясь закрытия магазинов или нехватки продовольствия. Кроме того, на этот раз потребители лучше подготовлены к кризисным ситуациям.

При этом некоторые ритейлеры ожидают, что их недавние инвестиции в склады и онлайн-торговлю помогут им успешно доставлять товары напрямую в дома потребителей в ближайшие месяцы.

Тем не менее магазинам по-прежнему тяжело добывать некоторые наименования вроде чистящих салфеток и консервированных овощей. Отчасти это обуславливается как неослабевающим спросом, так и тем, что производители не успевают произвести достаточное количество продукции. При этом ряд фирм опасается, что они потеряют в темпах производства в том случае, если их сотрудники начнут массово заболевать коронавирусом, подытоживает The Wall Street Journal.