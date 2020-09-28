Sohu: Новый российский тяжёлый огнемёт вызовет бессонницу у Пентагона

28.09.2020, 19:17, Разное

Издание Sohu считает, что новое оружие РФ – тяжёлый огнемёт ТОС-2 «Тосочка», вызовет бессонницу у Пентагона. Самоходная система превосходит по эффектности ТОС-1А «Солнцепёк», машина получила улучшенные характеристики и поражает цели на удалении до 6 км.

Новая боевая система стала мощнее в сравнении со своим предшественником. Дальность ударного действия возросла с 3,5 км у огнемёта ТОС-1А «Солнцепёк» до 5,5-6 км у ТОС-2. Основой платформы установки является грузовой автомобиль «Урал», обладающий высокой проходимостью. В Пентагоне будут плохо спать из-за самоходной системы на колёсном шасси, заявляет издание Sohu. Тяжёлый самоходный огнемёт ТОС-1А «Солнцепёк» выводит из строя легкобронированную технику, разрушает здания и сооружения. Машина также предназначена для уничтожения живой силы противника на открытых местностях и в фортификационных сооружениях.

Поражение цели происходит путём формирования огневого поля высокой температуры избыточного давления.