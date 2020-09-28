Мнение: Снижение ксенофобии в России, миллион погибших от коронавируса и сервис без гомеопатии

28.09.2020, 19:15, Разное

1. Россия, согласно статистике, постепенно становится более толерантной к национальному вопросу страной. За десятилетие особенно резко выросли симпатии россиян к евреям, чуть менее — к прочим народностям:

https://zen.yandex.ru/media/id/5e48aab040e9c554bad4fa94/ksenofobiia-2020-otnoshenie-rossiian-k-drugim-nacionalnostiam-levada-5f6d9cf807e34425cdca1202

Лица некоторых национальностей, похоже, несколько разочаровали нас за последние годы. В результате, несмотря на общий рост дружелюбия в России, отношение к ним поляризовалось: стало больше и крайних симпатизантов, и крайних противников этих этнических групп.

2. От коронавируса в мире умерло уже более миллиона человек:

https://lenta.ru/news/2020/09/27/million/

Теперь коронаскептики не могут уже говорить, что эпидемия якобы слабая или вовсе ненастоящая – счёт жертв уже идёт в семизначных числах. Вакцина, – хвала российской науке, – уже создана, однако счётчик погибших она по щелчку пальцев не остановит.

Согласно Википедии, пандемия ковида занимает 17-е место в списке эпидемий, для которых число жертв хотя бы приблизительно известно:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_epidemics

В США от ковида умерло более 200 тысяч человек, в России – менее 20 тысяч, в Китае – менее 5 тысяч.

3. Моё уважение сервису «Профи.Ру». В списке запрещённых услуг — астрология, гомеопатия, гирудотерапия и прочая коррекция кармы:



https://profi.ru/documents/forbidden_services.pdf



Вот это я называю ответственным бизнесом. Могли бы зарабатывать на наивных людях, благо закон не запрещает ни астрологию, ни гомеопатию, но решили вести дела честно.