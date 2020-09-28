 

В Тернопольской области мужчина поджег себя из-за отказа в начислении ему пенсии

28.09.2020, 19:10, Новости дня

В Гусятине Тернопольской области мужчина пытался сжечь себя в центре занятости. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

По предварительной информации, сегодня мужчина 1961 года рождения пришел в центр занятости с просьбой начислить пенсию. Однако ему не хватало несколько месяцев до необходимого стажа работы. Этот ответ возмутил посетителя и он, выйдя в коридор, облил себя бензином и поджег.

Работники государственного учреждения успели потушить мужчину, но огонь повредил около 50% его тела.

Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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