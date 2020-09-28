 

Левченко предъявлено обвинение в мошенничестве

28.09.2020, 19:08, Новости дня

Следственный комитет РФ предъявил депутату Законодательного собрания Иркутской области Андрею Левченко обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и будет добиваться его ареста, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Андрею Левченко инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», – передает слова Петренко ТАСС

Напомним, в СК сообщили, что Левченко задержан по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере. По данным следствия, «в феврале 2019 года в Следственном комитете Российской Федерации было возбуждено уголовное дело о хищении путем мошенничества денежных средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, совершенном в особо крупном размере, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. В рамках этого дела уже предъявлено обвинение директору ООО «Звезда» Олегу Хамуляку. В ходе расследования также установлена причастность к совершению указанного преступления Андрея Левченко».

В СК пояснили, что Хамуляк совместно с соучастниками в 2017 году предоставил в адрес Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области «заведомо подложные документы к заявкам на участие в предварительном отборе подрядных организаций на выполнение работ по ремонту и замене лифтового оборудования, ремонту лифтовых шахт».

После этого Хамуляк совместно с Левченко заключил с иностранной компанией договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования на общую сумму порядка 167 млн рублей. Впоследствии документ был предоставлен в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области для получения аванса согласно заключенным договорам.

Бизнес-партнеры депутата Законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко прокомментировали его задержание по делу ООО «Звезда». Предприниматели рассказали о задолженностях компании ЗАО «Стальконструкция», гендиректором которой является сын экс-губернатора.



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