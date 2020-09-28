 

Путин призвал россиян не терять бдительность в борьбе с коронавирусом

28.09.2020, 19:08, Новости дня

Борьба с коронавирусом еще не закончена, терять бдительность нельзя, сообщил президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета.

Глава государства, обращаясь к россиянам, заявил, что риски коронавируса сохраняются, надо проявлять максимальную ответственность, передает РИА «Новости».

По словам российского лидера нужно соблюдать меры борьбы с коронавирусом, чтобы избежать введения ограничительных мер.



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