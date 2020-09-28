Названа дата встречи Макрона с Тихановской

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28.09.2020, 19:08, Новости дня

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет встречу с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской во вторник, 29 сентября.

Кроме того, в понедельник Макрон отправится с визитом в Литву, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France Presse.

Напомним, Тихановская предложила французскому лидеру посодействовать в урегулировании политического кризиса в Белоруссии. Она выразила надежду, что Макрон сможет привлечь к диалогу президента РФ Владимира Путина.

Ранее Макрон в интервью изданию Le Journal du Dimanche призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко добровольно покинуть пост главы республики. Лукашенко в ответ призвал Макрона последовать своему совету и сдать власть «желтым жилетам».



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