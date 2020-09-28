Spiegel: Меркель тайно посетила Навального в берлинской клинике «Шарите»

28.09.2020, 19:05, Разное

Канцлер Германии Ангела Меркель тайно посетила российского политика Алексея Навального, когда проходил лечение в берлинской клинике «Шарите». Об этом узнал Spiegel.

Этим необычным жестом Меркель подчеркнула солидарность немецкого правительства с Навальным, отмечает издание.

Навальный провел в берлинской клинике 32 дня, 24 из них — в реанимации. Политика выписали 23 сентября.

Напомним, Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета Томск-Москва, из-за чего лайнер экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в местную больницу. После долгих переговоров его перевезли в «Шарите».

Правительство ФРГ заявило, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок». Западные страны потребовали от РФ немедленно расследовать покушение на Навального.

Москва же отрицает, что Навальный был отравлен. МИД РФ обвинил Берлин в политизации дела об отравлении Навального и указал Организации по запрещению химического оружия на «превышение мандата». Также Москва указывает, что до сих пор не получила ответа от Германии по инциденту. 25 сентября ФРГ пообещала ответить на запрос в течение десяти дней.

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