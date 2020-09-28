Дебютировала новая вариация Chevrolet Onix

28.09.2020, 18:55, Новости дня

Корпорация General Motors представила Chevrolet Onix в исполнении Midnight Edition в Бразилии.

Midnight Edition является эксклюзивным вариантом исполнения седана Chevrolet Onix 2021 модельного года, известного на бразильском рынке как Onix Plus. Весьма вероятно, что эта новая версия появится во всех регионах мира, где продается автомобиль, поскольку седан Onix имеет стиль кузова с наибольшим охватом рынка. Помимо Бразилии, четырехдверный седан также производят в Китае и Мексике.

Onix Plus Midnight Edition сочетает в себе эссенцию комфорта и изысканности версии Premier с эксклюзивным внешним видом, который гарантирует замечательное отношение к автомобилю. Это индивидуальная разработка, подписанная глобальной командой дизайнеров Chevrolet. Так новинку в пресс-релизе охарактеризовал менеджер по маркетингу продукции GM South American Родриго Фиоко.

Chevrolet Onix Midnight Edition 2021 модельного года имеет черную отделку. В отличие от темных дизайнерских элементов версии RS, Onix Midnight Edition полагается специальная черная окраска с металлическими частицами и сверхтонким жемчугом, которые обеспечивают изысканность, а также более яркую общую отделку.

Внутри Chevrolet Onix Midnight Edition выделяется эксклюзивной кожаной обивкой Jet Black, металлическими черными лицевыми панелями вентиляционных отверстий и контрастной серебряной отделкой. Кроме того, машина оснащена 8-дюймовым сенсорным экраном информационно-развлекательной системы и имеет новейшие возможности подключения.

Транспортное средство приводит в движение двигатель с турбонаддувом, объем которого равен 1 литру, а уровень мощности составляет 116 лошадиных сил. Крутящий момент агрегата равен 122 Нм. Силовая установка работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Chevrolet Onix Midnight Edition 2021 модельного года поступит в продажу в Бразилии в начале октября, где автомобиль может быть оснащен аксессуарами для индивидуальной настройки, такими как более выраженный передний спойлер, боковые юбки и задний воздушный диффузор. Позже машина постепенно доберется до остальной части Южной Америки.