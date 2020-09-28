Бренд Changan представил в Пекине концепт флагмана Vision-V

28.09.2020, 18:55, Новости дня

В рамках проводимого автосалона в Пекине официально продемонстрировали публике новую концептуальную модель Changan Vision-V.

В качестве базы для создания прототипа выступила популярная версия кроссовера Uni-T. В новом исполнении паркетник получил удлиненный кузов, а также привлекательные формы и линии. Более того, передняя часть кузова нового автомобиля имеет более уникальное исполнение. Автомобиль может похвастаться модернизированной приборной панель, а также улучшенным мультимедийным комплексом.

Также принято решение отказаться от традиционного рычага КПП, тогда как теперь автомобиль получил специальную шайбу. Пока нет данных о том, будут ли применять в данной модели выдвижные ручки и камеры вместо традиционных боковых зеркал.