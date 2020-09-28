Искусственный интеллект научили определять уровень одиночества

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28.09.2020, 18:55, Новости дня

У одиноких людей особый стиль речи и особая интонация голоса. К такому выводу пришли американские ученые из университета в Сан-Диего (Калифорния).

Основываясь на этом факте, исследователи разработали специальные программы, благодаря которым искусственный интеллект может определять уровень одиночества человека прямо во время общения с ним.

Эффективность созданной системы подтверждена в ходе экспериментов, в которых участвовали 80 добровольцев в возрасте от 66 до 94 лет. Оказалось, что ИИ способен сегодня с точностью до 94% определить, живет ли человек в одиночества или в окружении родных и друзей. По мнению специалистов, данную разработку можно успешно использовать в разных сферах человеческой деятельности.



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