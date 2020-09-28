 

В РФ выросли цены на подержанные автомобили

28.09.2020, 18:55, Новости дня

Отечественные специалисты провели исследование рынка, указав, что подержанные машины в РФ существенно подорожали.

В частности, в настоящее время средняя стоимость подержанной модели составляет порядка 744 тысяч рублей, тогда как годом ранее эта цифра была на 21 тысячу рублей меньше. Также следует отметить, что до конца нынешнего года данная ситуация может продолжиться в сторону удорожания машин на вторичном рынке.

Таким образом, до конца 2020 года модели на вторичном рынке могут прибавить к нынешнему ценнику еще порядка 3-5%. Напомним, что в минувшем месяце на российском рынке подержанной техники реализовали свыше 488 тысяч машин, что на 10% превышает те результаты, которые удалось достичь годом ранее.



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