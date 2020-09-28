 

Тревожные люди страдают в старости от деменции и болезни Альцгеймера

28.09.2020, 18:53, Разное

В старости тревожные люди страдают от болезни Альцгеймера и деменции. Мозг начинает накапливать бета-амилодиные сгустки и нейрофибриллярные клубки, а это приводит к вышеназванным патологиям. В то же время некоторые пожилые люди способны сохранять когнитивную устойчивость.
Исследование на эту тему проводили американские исследователи из Северо-западного университета. Они нашли причину таких способностей, которая кроется в личности пожилых людей. Авторы научной работы изучили клинические данные о психологическом состоянии 1375 пациентов. В результате они обнаружили, что пожилые люди, обладающие организованностью и самодисциплиной, способны мотивировать себя на усердный труд и высокие достижения. Их показатель когнитивной устойчивости был намного выше, чем у тех, кто не обладал данными качествами. Однако последние имели иные характеристики: капризность, беспокойство, повышенную тревожность, импульсивность.

Результаты исследования показывают, что поддержание когнитивных функций зависит от черт личности. Возможно, теперь медики смогут понять, кто находится в зоне риска, пишет портал «Ридус».



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