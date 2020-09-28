“Нехватка Т-киллеров”: Ученые рассказали о причине особой опасности коронавируса для пожилых

28.09.2020, 18:53, Разное

Немецкие исследователи провели исследование, в ходе которого выяснили одну из основных причин особой опасности, представляемой коронавирусом для людей пожилого возраста. По словам исследователей, тяжелые последствия COVID-19 для возрастных жителей планеты обусловлены ослаблением функций Т-киллеров – цитотоксических клеток организма.

В процессе исследования ученые, представляющие Университет Дуйсбург-Есен (Германия), провели анализ образцов крови трех десятков пациентов, имеющих умеренные симптомы COVID-19, возрастной диапазон которых составил от 20 до 90 лет. В итоге выяснилось, что у всех исследуемых инфицирование спровоцировало снижение ровня Т-лимфоцитов в крови, по сравнению со здоровыми людьми. Как информировали медики, процесс выработки Т-киллеров зависит от возраста, снижаясь по мере прожитых лет. Однако основной проблемой в данном случае стало то, что Т-киллеры людей преклонного возраста имеют меньшую способность производить цитотоксические молекулы, чем у более молодых жителей планеты. “Нехватка Т-киллеров и недостаточная их способность к разрушению зараженных клеток приводит к ослаблению защитных сил организма у пожилых пациентов и дает вирусу возможность распространяться”, – резюмировал один из авторов исследования, вирусолог Геннадий Зелинский.

Стоит добавить, что специалисты пока не видят явной возможности усиления функций упомянутых цитотоксических клеток искусственным путем. Дело в том, что проведенные ранее экспертами опыты на грызунах продемонстрировали лишь временный позитивный эффект “внешней” активации Т-клеток, приводящий вскоре к ухудшению, обусловленному поражением легких и других органов. Об этом сообщает Gazeta.ru.