 

“Нехватка Т-киллеров”: Ученые рассказали о причине особой опасности коронавируса для пожилых

28.09.2020, 18:53, Разное

Немецкие исследователи провели исследование, в ходе которого выяснили одну из основных причин особой опасности, представляемой коронавирусом для людей пожилого возраста. По словам исследователей, тяжелые последствия COVID-19 для возрастных жителей планеты обусловлены ослаблением функций Т-киллеров – цитотоксических клеток организма.
В процессе исследования ученые, представляющие Университет Дуйсбург-Есен (Германия), провели анализ образцов крови трех десятков пациентов, имеющих умеренные симптомы COVID-19, возрастной диапазон которых составил от 20 до 90 лет. В итоге выяснилось, что у всех исследуемых инфицирование спровоцировало снижение ровня Т-лимфоцитов в крови, по сравнению со здоровыми людьми. Как информировали медики, процесс выработки Т-киллеров зависит от возраста, снижаясь по мере прожитых лет. Однако основной проблемой в данном случае стало то, что Т-киллеры людей преклонного возраста имеют меньшую способность производить цитотоксические молекулы, чем у более молодых жителей планеты. “Нехватка Т-киллеров и недостаточная их способность к разрушению зараженных клеток приводит к ослаблению защитных сил организма у пожилых пациентов и дает вирусу возможность распространяться”, – резюмировал один из авторов исследования, вирусолог Геннадий Зелинский.

Стоит добавить, что специалисты пока не видят явной возможности усиления функций упомянутых цитотоксических клеток искусственным путем. Дело в том, что проведенные ранее экспертами опыты на грызунах продемонстрировали лишь временный позитивный эффект “внешней” активации Т-клеток, приводящий вскоре к ухудшению, обусловленному поражением легких и других органов. Об этом сообщает Gazeta.ru.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.08 / Саакашвили «следует повесить» — эксперт об итогах «августовской войны»

02.09 / Житель Бурятии отрубил племяннице пальцы

28.06 / Личное: В добрый путь!

20.08 / Названы самые высокооплачиваемые профессии с удаленной работой

23.07 / Медики рассказали о первой помощи при остеохондрозе

08.07 / Ученые: Создан воздушный фильтр, убивающий коронавирус

03.09 / Мнение: О тупом отрицании

28.06 / Личное: Звериные роды

13.08 / Мнение: На Ближнем Востоке началась ливанская часть большой игры

21.08 / Личное: Полноватые и полунищие серые люди

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска