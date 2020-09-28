 

“Гора” из “Игры престолов” стал отцом во второй раз

28.09.2020, 18:50, Разное

Григор “Гора” Клиган из сериала “Игра престолов”, бывший баскетболист и самый сильный человек в мире – Хафтор Бьернсон – стал отцом. Об этом актер сообщил на своей странице в Instagram, поделившись трогательными снимками с супругой, бывшей официанткой Келси Хэнсон, и новорожденным ребенком.

Хафтор Бьернсон с женой и сыномНаш прекрасный мальчик появился на свет в 11:19 утра 26 сентября – после напряженных шести часов родов. 3530 граммов и 52 сантиметра. Рождение было самым мощным, меняющим реальность, расширяющим возможности процессом за всю свою жизнь. Мы отлично справляемся и остаемся дома!- написала в Instagram жена Бьернсона. Для нее ребенок стал первым, а у Хафтора уже есть дочь от предыдущих отношений с бывшей возлюбленной Тельмой Бьорк Штейманн.

Хафтор Бьернсон с женой и сыномНапомним, Хафтор и Келси вместе с 2017 года. Они познакомились в одном из баров Канады, где Келси работала официанткой. Увидев знаменитого актера в числе гостей заведения, она подошла к нему и попросила о совместной фотографии. С тех пор они не расставались. В октябре 2018-го Хафтор и Келси поженились в родной для актера Исландии.



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