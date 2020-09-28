 

Константин Хабенский, Александра Бортич, Марина Александрова и другие гости Patriki Film Festival

28.09.2020, 18:50, Разное

Программу фестиваля представили организаторы Patriki Film Festival – продюсер Алексей Боков и сопродюсер фестиваля Фатима Ибрагимбекова. В Кинозале ГУМа состоялась беседа телеобозревателя Арины Бородиной, режиссера Оксаны Карас и исполнительницы главной роли в фильме “Доктор Лиза” Чулпан Хаматовой. Также в Кинозале ГУМа прошли премьерные показы проекта “Саша ищет таланты”, который лично представила актриса Александра Бортич, “Ищу козла!” с Аглаей Тарасовой в главной роли, короткометражного фильма Резо Гигинеишвили по сценарию Александра Цыпкина #ЭТОНЕВАЖНО. Клуб 418 принял творческий брейнсторминг #Непитчинг с Мариной Жигаловой, Антоном Долиным и Алексеем Германом-младшим, а также паблик-ток о проекте “Воздух” с Германом-младшим и Еленой Окопной.

Фатима Ибрагимбекова, Константин Хабенский, Анна Меликян, Алексей БоковАглая ТарасоваЧулпан ХаматоваАлександр Цыпкин и Алексей БоковМарина Александрова

В заключении фестиваля прошел благотворительный футбольный матч в пользу подопечных Фонда Константина Хабенского, а также в Клубе 418 состоялась церемония награждения. Специальную премию “Легенда кинематографа” вручили актеру Сергею Шакурову. Константин Хабенский получил премию “За одну из самых последовательных и самых профессиональных в России конвертаций кинопопулярности в большое социальное дело”. Ирина Горбачева получила награду в номинации “За воплощение образа сильной женщины”, Даниил Спиваковский победил в номинации “Лучшее воплощение образа ученого в кино”. Алене Михайловой присудили премию “За лучшую роль в сериале”, а Александре Бортич – “За поступки и намерения”. Анна Чистова победила в номинации “За верность трендам”. Премию “Звезда кинематографа” получила Марина Александрова из рук продюсера Марины Жигаловой, соучредителя Patriki Film Festival.

Александра БортичКонстантин ХабенскийАнна МеликянФатима Ибрагимбекова и Сергей ШакуровМарк ТишманОксана КарасВалерия ДергилеваМария Лобанова, Дмитрий Дудинский, Виктория ПоляковаЕвгения Попова



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