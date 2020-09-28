“Поддерживаем оборонительную стратегию” – Военный эксперт прокомментировал реакцию США на российские учения

28.09.2020, 18:47, Разное

Российский военный эксперт Василий Дандыкин дал интервью одному из отечественных изданий, в котором указал на нервную реакцию Соединенных Штатов на недавно проведенные совместные учения “Кавказ-2020”. По мнению специалиста, действия США демонстрируют определенную боязнь военной мощи РФ.

Отправной точкой комментария, данного капитаном первого ранга в запасе и членом организации “Офицеры России”, стали военные учения США, проведенные ими в рамках проекта Convergence. Данный проект подразумевает организацию совместного применения летательных аппаратов разных типов, управляемых машинным обучением и искусственным интеллектом. Примечательно, что отработка действий американскими военными включала условное сражение с потенциальными противниками, которыми в данном случае подразумевались Китай и Россия. Мероприятия были проведены практически сразу после завершения в Российской Федерации масштабной отработки маневров “Кавказ-2020”. Такую закономерность Василий Дандыкин назвал “нервной реакцией” и отметил, что подобные действия говорят о том, что Вашингтон действительно опасается основных стран-участниц российских учений. В то же время, отечественный эксперт назвал действия РФ исключительно адекватным ответом на ряд провокаций, предпринимаемых странами Запада.

Василий Дандыкин упомянул, что демонстрация Россией и Китаем своей военной мощи подрывают уверенность Соединенных Штатов в незыблемости их доминирования на планете. Впрочем, как отметил эксперт, современные образцы отечественной техники являются лишь инструментами возможной обороны. “Россия, как, впрочем, и Китай, заявляет о том, что мы поддерживаем исключительно оборонительную стратегию концептуально, и будем наносить только ответный удар “, – резюмировал он. Об этом сообщает информационный портал “NEW INFORM”.