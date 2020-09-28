Ученые рассказали о важности секса для женщин

28.09.2020, 18:47, Разное

Специалисты рассказали о значимости сексуальной жизни для женщин.

Бытует суждение, что с возрастом у женщин пропадает интерес к интимной близости, но последнее исследование доказало, что существует большой процент представительниц прекрасного пола, для которых секс остается важной частью жизни.

Для онлайн-конференции Североамериканского сообщества эксперты представили данные научной работы, которая исследовала интерес к сексу у женщин. В нем участвовали более 3,2 тысячи испытуемых. Ученые устанавливали действия различных причин на заинтересованность женщин к сексу. В перечень влияний было включено образование, раса, индекс массы тела, показатели артериального давления, статус партнера, гормональный фон, наличие или отсутствие депрессии, сексуальная ориентация, степень удовлетворенности от интимной близости и другие факторы.

На основании проведенного опыта специалисты узнали, что есть 3 ключевые траектории, чтобы определить значимость секса во время старения. Для 45% женщин в начале среднего возраста интимная близость была очень важна, но с течением времени утрачивала свою значимость. Для 27% секс сохранил ценность, а для других 28% – нет.

Исследователи отмечают, что для чернокожих женщин секс играет важную роль в жизни, а вот китаянки и японки говорили о понижении значимости половых актов.