 

«Когда любишь просто от души»: Певица Алсу поделилась редким снимком с 4-летним сыном

28.09.2020, 18:47, Разное

Российская певица Алсу в своём Instagram-аккаунте поделилась редким снимком с 4-летним сыном Рафаэлем. Вместе с наследником от бизнесмена Яна Абрамова артистка решила отправиться на морскую прогулку.
На фото 37-летняя исполнительница хитов «Зимний сон» и «Счастье ты моё» обнимает сына Рафаэля, находясь на яхте. Алсу призналась фанатам, что самое главное в жизни любой женщины – это счастье материнства: «Когда любишь просто от души, от сердца, не за поступки и красивые слова, не за комплименты и цветы, и даже не за то, что тебя любят в ответ!». Артистка никогда не скрывала, что 4-летний Рафаэль, 14-летняя Сафина и 12-летняя Микелла – для неё всегда были и остаются на первом месте.

Комментаторы отметили, что материнская любовь безгранична, так как дети завоёвывают мамино сердце раз и навсегда. Также фолловеры подчеркнули, что фотография очень тёплая, пожелали Алсу и всей большой семье здоровья и счастья.



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